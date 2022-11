Herczeg Imre alpolgármester, a küldöttség vezetője lapunknak elmondta: többes céllal látogattak el Bruck an der Murba, egyrészt egy ifjúság és kultúra területét érintő tervezett európai uniós projekt előkészítését tekintették át, másrészt az osztrák kisváros adottságaival ismerkedtek. A találkozó háromoldalú volt, hiszen az olaszországi Farra d’Isonzo küldöttsége is részt vett rajta, utóbbi szintén testvértelepülési kapcsolatban áll mind Bruck an der Murral, mind Zalalövővel.

- A látogatás egyik legnagyobb tanulsága a hőerőmű megtekintése volt – folytatta Herczeg Imre. – A háztartások rácsatlakozása mintegy kétmillió forintba kerül, míg azt követően átlagosan havi 300 eurót kell a fogyasztóknak a fűtésért fizetniük, ami az ottani átlagjövedelem tíz százalékát teszi ki. A rendszer rendkívül környezetbarát, a többlépcsős szűrésnek köszönhetően nincs füst- és károsanyag-kibocsátása az üzemnek, illetve teljesen automatizált is, egyetlen fő üzemelteti, távolról, telefonos vezérléssel. Az erőmű működésének szabályozása azt is magába foglalja, hogy az aprítéknak való fát a várostól maximum hatvan kilométeres távolságon belül gyűjthetik.

Herczeg Imre azt mondja, az osztrák városban már épül a második erőmű, amivel nemcsak Bruck an der Mur fogyasztóit szolgálják ki, de a közeli Klagenfurt városát is ellátják. Ennek bekerülési költsége 5 millió euro, amit kétharmad részben az Európai Unió finanszíroz. Amennyiben az új üzem is elkészül, úgy Bruck an der Mur és Klagenfurt teljes egészében függetleníteni tudja magát az orosz gáztól.