A mintegy 500 ezer euróból, a helyi kéttannyelvű középiskola közvetlen szomszédságában megépült sportcentrum emellett egy terepkerékpározásra alkalmas úgynevezett pumptrack pályával, valamint egy kiszolgáló szociális létesítménnyel egészült ki. A minap megtartott átadóünnepségen Ivan Koncut, Lendva polgármesteri feladatkört gyakorló alpolgármestere többek közt arról beszélt, hogy a város ezzel a nagyszabású fejlesztéssel, aminek kiviteli munkálatai ez év márciusában indultak, főként a tömegsport lehetőségeit kívánta megteremteni. Céljuk az egészséges életmód népszerűsítése, az aktív kikapcsolódás lehetőségének biztosítása, ezért az egyes pályákat nemcsak az intézmények – a középiskola mellett az általános iskolák és az óvoda – használhatják, hanem a város lakói, valamint a településre látogatók is szabadon, térítésmentesen sportolhatnak rajtuk. A beruházás gyakorlatilag befejeződött, egyedül a világítás kiépítése van vissza, amennyiben ahhoz is sikerül forrást biztosítani, úgy a nyitvatartási-használati idő még inkább kitolódik.

Az avatóünnepségen az is elhangzott: bár a szabadtéri sportcentrum elsősorban szabadidős célokat szolgál, a város professzionális sportolói számára is új lehetőséget teremt. Lendvának hosszú idő után újra van teniszpályája, ezt kihasználva középtávon szeretnék a teniszt is felfuttatni a városban.