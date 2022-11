Bagó Mónika, a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény (NESZI) vezetője köszöntőjében arról beszélt, hogy a dolgozók elhivatottságának, szakértelmének köszönhetően már nemcsak helyben van jó híre az intézménynek, hanem távolabbi településekről is sokan érdeklődnek, miként lehet bekerülni valamelyik tagintézménybe. Bagó Mónika annak kapcsán is elismeréssel szólt, hogy az elmúlt időszakban több kolléga is szakirányú tanulmányokat kezdett, hogy a jövőben képzett ápolóként tevékenykedhessen, segíthessen a rászoruló, idős embereken.

Balogh László polgármester a szociális szférában dolgozók elhivatottságát emelte ki, illetve azt, hogy manapság egyre ritkább a hála fogalma, pedig ha valaki hálát érdemel, az pontosan az, aki az év 365 napján segíti, ápolja, támogatja a beteg, idős embereket.

Dr. Schauta Marcell a társulás elnökeként azokról a változásokról beszélt, amelyek az elmúlt időszakban mentek végbe. Mint mondta: az intézmény profilja szakápolási tevékenységgel bővült, ami azért is volt időszerű, mert elképzelhető, hogy a kórházi ápolás is átkerül a szociális ellátás kereteibe. Ha a kormányzat így dönt, akkor vélhetően tovább kell bővíteni az intézményrendszert, újabb munkahelyeket teremtve ezzel, mondta az elnök.

Az ünnepség keretében a NESZI egy dolgozóját külön is jutalmazták, idén Orbán Imréné gazdasági ügyintéző kapott oklevelet, aki precíz munkájával érdemelte ki az elismerést.