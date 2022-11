Az eseményen Simon Márta, az iskola vezetője elmondta: a „Magyarság KicsiNagykövete” verseny célja, segíteni a diákok önfejlesztését, kreativitását, tehetségük kibontakoztatását, hogy sikerélményre és elismerésre tegyenek szert, motiváltabbak legyenek a tanulásban, és büszkék legyenek magukra és származásukra. A műveltségi, kreatív és kincskereső feladatokkal színesített viadal remek lehetőség arra, hogy a diákok összemérjék tudásukat, miközben jól szórakoznak és minőségi időt töltenek el családjukkal. A szülők mellett számos támogató, így a Nagykanizsai Tankerületi Központ is a jó ügy mellé állt, és segítette a tanulókat.

– Az első fordulóban az Okos Doboz online felületén a magyar történelemre, irodalomra és műveltségi kérdésekre irányuló feladatokat kellett megoldani – folytatta. – A 100 legjobb eredményt elért diák jutott tovább a következő fordulóra, ahol a megyére három legjellemzőbb nevezetességet kellett kiemelni ugyancsak online formában. Innen aztán az adott megyében a 30 legjobban teljesítő diák jutott tovább a megyei döntőbe. Ott már komplexebb feladat várt Peti-Turul Gergőre és a többi még versenyben lévő társára, például egy 50 szóból álló szófelhőből ki kellett választani tízet, ezeket felhasználva egy összefüggő történetet kellett a megyéről kitalálni.

Az igazgató hozzátette: Peti-Turul Gergő a megyei döntőben megszerzett Kicsi Nagykövet címe mellett három kis attasét kapott maga mellé. Bencze Balázs (Nagykanizsa), Vargovics Maja (Murakeresztúr) és Mikos Péter (Zalaegerszeg) segítette a munkáját az országos döntőben. Együtt főzték meg a megye legjellegzetesebb ételét, a dödöllét, melyhez Kovácsné Kővágó Annát, a murakeresztúri Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesület elnökét hívták segítségül. Az eseményről videófelvétel készült. A feladatok kivitelezése olyannyira meggyőzte a zsűrit, hogy végül a hetedikes fiú nyert.

– Az országos verseny döntőjére azt a feladatot kaptam, hogy találjak a megyémnek egy olyan régiót, amellyel szoros együttműködést alakíthat ki – fogalmazott az ünnepségen Peti-Turul Gergő. – Egy olyan határon túli régióra esett a választásom, amelyet Zala megyével közös történelmi múlt köt össze és személyes élményeim is fűződnek hozzá. Fontos a magyarlakta területekkel való kapcsolat kiépítése és fenntartása a fiatalok körében is. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a magyarságot, a nemzettudatot megtartsuk, ápoljuk a határon túl is. Ez a verseny lehetőséget adott arra, hogy mindezt véghez vigyem. Földrajzi közelsége miatt programokkal, találkozókkal, rendezvényekkel össze lehetne kovácsolni a magyar és az egykori magyar területen élő diákokat. Gondolom, már mindenki nagyon kíváncsi arra, melyik lehet ez a régió, ugye? Akkor most elárulom: nem más, mint a Muravidék.

A rendezvényen Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke is méltatta a diákot. Kiemelte: nagy öröm, hogy a fiatalok a napi feladataikon túl ilyen extra feladatokat vállalnak. Legkisebb határon túli magyar közösségként Gergőnek köszönhetően most kiemeltnek érezhetik magukat. A fiatal céljai határozottak és nem lehetetlenek, ahogy lehet, minden erejükkel segítik a feladataiban. Elsőként egy közös kiránduláson szeretnék megmutatni értékeiket, kultúrájukat és persze gasztronómiájukat, fogalmazott az elnök.

Ezt követően a vendégek, köztük Strack Mária, a „Magyarság KicsiNagykövete” országos program ötletgazdája elültették az iskola udvarán a győzelmet jelképező, helyi termelő által felajánlott szivarfát.