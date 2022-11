Somogyi Gyula, a Nagykanizsa és Környéke Méhészegyesület elnöke elmondta: az édesítésben élen jár, de az egészség megőrzésében is kulcsszerep jut a méznek, melyben számos ásványi anyag megtalálható. A méhek a növények fő beporzói, szerepük elengedhetetlen az egyensúly fenntartásában. Sebestyén Nikolett az intézmény igazgatója szerint is lényeges, hogy a gyerekek minél fiatalabb korban megismerjék a mézet, és persze találkozzanak a méhészekkel is.