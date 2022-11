Mint elhangzott: a 28 éves múltra visszatekintő családi vállalkozás 2020 novemberében kezdte el kialakítani a jelenlegi raktárcsarnokot, amihez irodahelyiségek és szociális blokkok is társulnak.

– A hazai és nemzetközi fuvarozás mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a raktározás is – mondta Hosszú László cégtulajdonos.

A raktárcsarnok pénteki avatóján jelen volt Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő és Balogh László polgármester is. Utóbbi arról beszélt, hogy a város azzal tud a legtöbbet tenni a helyi emberekért és vállalkozásokért, ha olyan feltételeket teremt, amelyek serkentik a munkára épülő gazdasági környezet kialakítását. A polgármester ama reményének is hangot adott, hogy hamarosan megtelnek betelepülő vállalkozásokkal, cégekkel az új ipari park területei is.

– Az elmúlt tíz évben jelentős fejlődés ment végbe Nagykanizsán, közel 2000 új munkahely létesült, ezek zömét helyi vállalkozások hozták létre – fogalmazott Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, aki jelezte: reméli, ha véget ér a háború és a gazdasági élet is visszatér a normál kerékvágásba, akkor tovább bővülhet, erősödhet az ország és benne Nagykanizsa gazdasága. Ehhez természetesen minden segítséget megad a kormány – tett ígéretet a képviselő.

A csarnok avatásán a jövőbeli tervekről is szó esett. Mint azt Hosszúné Tesinszky Mária cégtulajdonos elárulta: a jövő év elején szeretnék átadni a már épülő, a telephely nyugati oldalán lévő 900 négyzetméteres csarnokot, illetve ezt követően egy újabb 4000 négyzetméteres logisztikai csarnokot is szeretne felhúzni a családi vállalkozás, hogy a nagyobb cégek igényeit is képes legyen kielégíteni.

– Úgy gondolom, ha mi fejlődünk, velünk együtt a város is gyarapodik, és bízunk benne, hogy érkeznek olyan termelő cégek a városba, melyek igénybe veszik az általunk kínált szolgáltatásokat – fogalmazott Hosszúné Tesinszky Mária.