Dr. Rózsa László, a Georgikon főigazgatója azt mondta: az elmúlt évek mozgalmasak voltak, hiszen 2020-ban a Georgikon előbb integrálódott a Szent István Egyetemhez, majd a következő év elejétől a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) égisze alatt működik.

Kiemelte: „az átalakítás célja az volt, hogy új szerkezetben, megtöbbszörözött hallgatói, oktatói és kutatói kapacitással, modernizálódó infrastruktúrával megújítsuk és vonzóvá tegyük az agrár-felsőoktatást”. A hosszú távú cél pedig az, hogy az intézmény a világ 30 legjobb, hasonló profilú egyeteme közé kerüljön.

– Ennek jegyében soha nem látott fejlesztések kezdődtek Keszthelyen is – szögezte le dr. Rózsa László. – A mottónk szerint a 225 éves Georgikonon a tradíciókat a modern kor megoldásaival ötvözzük. Az integrációt követően egyesítettük a képzéseket, hogy minden hallgató ugyanazt a minőséget kapja, függetlenül attól, melyik campuson végzi tanulmányait. Emellett a kutatás-fejlesztésnek is komoly szerepet szánunk, ebben egyik zászlóshajónk az állattenyésztési diszciplína, amelyben a lótenyésztésnek komoly szerepet szánunk a jövőben is.



Arról is beszélt: világhírnévre tettek szert gróf Festetics Tasziló fenékpusztai lovai, amelyek sikerrel szerepeltek a hazai s nemzetközi viadalokon: az aranysárga színekben induló istálló négylábú képviselői szinte nem találtak legyőzőre. Dr. Rózsa László hangsúlyozta, a színvonalas és pezsgő lovasélet jól szolgálta Keszthely érdekeit is, hiszen a városban például országos versenyeket, bemutatókat tartottak, a rendezvények pedig „értékes és érdekes sport-, társadalmi, valamint idegenforgalmi eseménynek számítottak”. A főigazgató azt mondta: nem kérdéses, a MATE megalakulásával ezt a hagyományt megőrzik, s a tudást továbbadják.

A konferencia előadói áttekintették például Keszthely-­Fenékpuszta történetét és mai fejlesztési terveit, szó esett az angol telivérek hajdani tenyésztéséről és versenyeztetéséről, Festetics II. Tasziló korának mezőgazdaságáról, illetve a magyar lóágazat időszerű kérdéseiről is.