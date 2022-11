„Nem avantgárd, nem impresszionista, nem realista, nem posztmodern. Stílusa, festői nyelvezete a női ihletettségű romantika, amely közszeretetnek örvend. Mert az alkotásai révén a világunkban fellelhető emberi vonás, a harmónia és a közösségi létezés öröme jelenik meg. És ezáltal teljessé válik A kis herceg mondatának jelentése is, miszerint: jól csak a szívével lát az ember.” Ezekkel a megható mondatokkal méltatta Balogh László polgármester Röszler Mária alkotásait nemrégiben a megnyitón.

A festőművész Nagykanizsán született, ahol ma is él és alkot. Tanulmányait a hajdani Winkler Lajos vegyipari technikumban kezdte. Annak a híres iskolának volt a diákja, amely magas szakmai kvalitást és ezáltal életre szóló identitást adott. A Kanizsai Sörgyárban helyezkedett el vegyészként a szakmájában, majd a vállalati vezetés a személyügyi és oktatási vonalra helyezte, s 1975-ben megkapta az osztályvezetői kinevezést.

- A szüleim szerint gyerekként is imádtam rajzolni, olykor még tanórán, titokban is kanyarítottam valamit a papírra – mesélte. – Az új fejezet akkor kezdődött az életemben, amikor találkoztam dr. Bacsa Antal orvos festőművésszel a Balaton-parton, aki épp alkotott. Néztem a munkáját, s aztán az ő irányításával tanultam festeni. Ennek eredményeképpen következetes, szorgalmas gyakorlással és kitartással eljutottam az első önálló kiállításomig. Erre a mai napig emlékszem: 1980-ban a nagykanizsai könyvtár zenei részlegében mutatkoztam be, a tárlatot néhai Harkány László tanár úr ajánlotta az érdeklődő közönség figyelmébe. Az első bemutatkozás nagyon jól sikerült, a megjelent kritikával együtt. Alapító tagja lettem a Független Szalon Képzőművészeti Egyesületének, és tagja az Országos Képző- és Iparművészeti Társaságnak.

Rendszeresen részt vesz országos kiállításokon, valamint hazai és külföldi művésztáborokban. Pályafutása során 12 egyéni és 22 csoportos kiállításon szerepelt. A bemutatkozások alkalmával 6 alkalommal oklevelet, 1 alkotói díjat és számtalan emléklapot kapott. Büszke arra is, hogy már 28 éve vezeti galériáját Zalakaroson a fürdőben, ahol a folyóson a képeit nézve a látogatók szinte gyógyulnak. De néhány éve nemcsak bent, hanem már kint a szabadban, a strandfürdő területén is megnyílt egy másik galéria. Fiára, Boros Balázsra az értékesítésben is számíthat, aki kikapcsolódásként tekint a feladatára.

- Amikor hajnalban felébredek, elkezd motoszkálni az agyamban, hogy mit szeretnék aznap alkotni – mesélt tovább. – Kizárólag olajfestményeket készítek, mindig arra törekedtem, hogy megtanuljam a szakmai fogásokat és utána adtam át magam a művészetnek. A saját fejlődésem és tanulásom közben pedig szerencsére már 16 tanítványom indult el sikeresen az alkotói pályán. Egyikük az egykori Zala Szépe királynője, Kepe Arnoldné Betty galériának dolgozik, az idősebb generáció tagjai közül Szabó László és Róka József ugyancsak megtanulták az ecsetet használni.

Érdekesség, hogy Röszler Mária festményeit mindig a témához passzoló keret öleli körbe. Ezeket társa, férje Tóth Károly 28 éve készíti és komponálja meg az adott színvilágához igazítva. Ezzel együtt válik műalkotássá minden munkája.