Száz százalékos állami beruházással olyan fejlesztés valósult meg Gyenesdiáson, amely szezonhosszabbító hatású, és egyben a minőségi turizmus irányába mutat, fogalmazott Gál Lajos polgármester az avatás előtt tartott sajtótájékoztatón. Arról is beszélt, ez a fejlesztés része annak a hálózatos kerékpáros projektnek, amely a település egészére kiterjed, s célja például, hogy a Keszthelyi-hegységet összekösse a Balaton-parttal.

Most 1,3 kilométeren bicikli- és gyalogút épült, emellett 2,7 kilométeren újultak meg part menti utcák. Gál Lajos hangsúlyozta, ez a szakasz is része annak a tervnek, amely révén minőségi Balaton-parti összeköttetés alakul ki Keszthely és Vonyarcvashegy felé.

A mostani projekt célja az volt, hogy a helyiek s az itt nyaralók – különösen a kerékpárosok és a gyalogosok – számára megfelelő infrastruktúrát biztosítsanak, tette hozzá a nagyközség polgármestere.

Terepszemle, avatás után. Nagy Bálint és Gál Lajos az újonnan épült, 1,3 kilométeres kerékpárúton

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

Az avatáson Nagy Bálint beruházási államtitkár, a térség országgyűlési képviselője kijelentette: a Balaton turisztikai s gazdasági szempontból is kiemelt jelentőségű. Éppen ezért a 206 kilométeres bringakör 114 kilométeren már megújult az elmúlt években. A politikus azt mondta: ez olyan attrakció, amely miatt sokan érkeznek a térségbe.

– Látható, hogy jelentősen nőtt a kerékpárutakat használók száma a régióban – folytatta az államtitkár –, s ezt az infrastruktúrának is követnie kell, hiszen fontos, hogy azok, akik itt élnek, vagy ide érkeznek kikapcsolódni, minőségi szolgáltatásokkal találkozzanak. Éppen ezért fontos a Balatoni Bringakör fejlesztése, s persze azok a beruházások is, amelyek az úgynevezett ráhordó utak, utcák kiépítését, megújulását szolgálják, ahogyan az történt most Gyenesdiáson.

Nagy Bálint kiemelte: ezek a fejlesztések bővítik a helyben élők lehetőségeit, másrészt a turizmus révén egy-egy település vagy térség gazdaságát, az itt működő vállalkozásokat is szolgálják.

A beruházási államtitkár szerint a balatoni régiónak azért is fontos a kerékpáros turizmus, mert az nem korlátozódik a nyári főszezonra, hanem kora tavasztól késő őszig „működik”, vendégeket hozva a településekre.

Nagy Bálint kifejtette: ez a 330 millió forintos beruházás a térségi együttműködést is erősíti, hiszen a hasonló útfejlesztések túlmutatnak egy-egy település határain.