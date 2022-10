Lapunknak a helyszínen tartózkodó dr. Almási Tamás Kossuth-díjas filmrendező és dr. Kékesi Attila Balázs-díjas filmrendező elmondták: a szak egyik fő jellegzetessége, hogy minden tanévben két alkalommal terepgyakorlaton vesznek részt. Ilyenkor az ország egy általuk kiválasztott településén töltenek el néhány napot, és kis alkotói csoportokba szerveződve elkészítenek egy-egy dokumentumfilmet. Egy közös ötletelés mentén esett a választás Zalakarosra, a város pedig örömmel támogatta a kezdeményezést, így hatalmas lelkesedéssel vette kezdetét a közös munka.

- A dokumentumfilm célja megtalálni a fürdővárosban azokat a témákat, amelyek egy-egy helyi valódi történetet, emberi sorsokat és élethelyzeteket mutatnak be - folytatták. - Ezt követően kezdődik a szakmai kihívás, a film készre vágása. Az elkészült filmek elsősorban azt a célt szolgálják, hogy a hallgatók fejlődjenek és tanuljanak, vagyis képesek legyenek reagálni bizonyos helyzetekre. Zalakaros számos lehetőséget adott a hallgatóknak, rengeteg élményhez juttatta őket a város a szépségével, a vendégszeretetével.

Köszönettel gondolnak a Zalakarosi Fürdőre is, ahol nagyszerű képkockákat rögzíthettek és sok értékes pillanatot kaphattak lencsevégre. Egy ígéretet mindenképpen tettek a városnak és maguknak is, hogy ide filmesként és magánemberként is visszatérnek, hiszen barátságos emberekkel találkoztak.