Büki Pálné, a Hölgyklub vezetője elmondta: a magas létszám nemcsak az utazni vágyást jelezte, hanem azt is, hogy a klub tagjai és a barátaik bálban, előadásokon, de utazásokon is kedvelik egymás társaságát. Jó barátjuk, Lengyák István nyugalmazott pedagógus vezette túra során Letenye, Szécsisziget, Lenti, Nemesnép, Szentgyörgyvölgy, Magyarföld, Zalalövő nevezetességeit, s természeti szépségeit járták be. A csoport számára talán a legnagyobb élményt a Zalaegerszeg területén, Andráshida, Ságod és Neszele városrészek közt elhelyezkedő Gébárti mesterséges tó nyújtotta. Minden a pihenést és a szórakozást szolgálja a termálfürdő, az élménypark, a rönkfa apartmanházak és a tóstrandfürdő. Az út végén abban mindannyian egyetértettek: Zala megye kincseit mindenkinek látnia kell.