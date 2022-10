Eredmények Formációs Magyar bajnokság:

Felnőtt A Liga Latin Magyar bajnokság (2):

1. Tavaszi szél - Gála Társastáncklub Egyesület

2. Just Dance - Forma Táncsport Egyesület Felnőtt A Liga Standard Magyar bajnokság (4):

1. Dreamgirls - Ködmön Társastánc SE

2. Crazy heroes - Lorigo Táncsport Egyesület

3. Without Word - Forma Táncsport Egyesület

4. Crimical-Decetive-Movie - Sárréti Táncsport Egyesület Junior A Liga L atin Magyar bajnokság (2):

1. Tavaszi szél - Gála Társastáncklub Egyesület

2. Minions - Lorigo Táncsport Egyesület Junior B Liga Standard Magyar bajnokság (1):

1. Kaliforniai Álom - Lorigo Táncsport Egyesület Felnőtt Társasági Táncok Magyar bajnokság (5):

1. Gatsby - Miskolcz-Revital Táncsport Egyesület

2. Share my life - Ködmön Társastánc SE

3. I was here - Miskolcz-Revital Táncsport Egyesület

4. Lacassa De Papel - Ametiszt Táncsport Egyesület

5. Best of Rock - Sárréti Táncsport Egyesület Felnőtt Lányformáció Latin Magyar bajnokság (6):

1. Woman - Gála Társastáncklub Egyesület

2. Jungle - Ametiszt Táncsport Egyesület

3. Texas - Miskolcz-Revital Táncsport Egyesület

4. Golden Girls - TAZE Tánc Sportegyesület

5. Cinemamix - JoyDance Táncsport Egyesület

6. Gatsby - Dance Universe Tánc Sportegyesület Felnőtt Lányformáció Standard Magyar bajnokság (1):

1. Wave of emotion - Ametiszt Táncsport Egyesület Junior Lányformáció Latin Magyar bajnokság (4):

1. Raya - Ametiszt Táncsport Egyesület

2. Flip flop and fly - Miskolcz-Revital Táncsport Egyesület

3. Noting but the beat - TAZE Tánc Sportegyesület

4. Aladdin - Ametiszt Táncsport Egyesület Junior Lányformáció Standard Magyar bajnokság (1):

1. Disney princesses - Ametiszt Táncsport Egyesület Zala Open:

Zala Open Felnőtt A Liga Latin (2):

1. Earth - FCP Austria

2. Tavaszi szél - Gála Társastáncklub Egyesület Zala Open Junior A Liga Latin (2):

1. Tavaszi szél - Gála Társastáncklub Egyesület

2. Minions - Lorigo Táncsport Egyesület Zala Open Felnőtt Lányformáció Latin (6):

1. Moulin Rouge - Elita Poland

2. Latin Feeling - Érdi TSE

3. Woman - Gála Társastáncklub Egyesület

4. Cinemamix - JoyDance Táncsport Egyesület

5. Gatsby - Dance Universe Tánc Sportegyesület

6. Showtime - Oktogon Tánc Centrum Egyesület (Forrás: MTáSZ)