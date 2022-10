Kevés épületnek jutott olyan szomorú sors, mint az egykori Zalaegerszegi Ruhagyárnak. A régen mindenki által ismert munkahely egy részét már évekkel ezelőtt lebontották, hogy helyét egy népszerű bevásárlóközpont vegye át, ám a főépület és a főbejárat még mindig a helyén áll. 2022-re a platánfák árnyékában szomorú mementóként őrzi múltat ez a romos épület, ahová bemenni már életveszélyes. A fiatalabb generációnak talán már fogalma sincs arról, hogy a 70-es és 80-as években mennyire pezsgett ott az élet.

Évtizedeken át fontos szereplője volt a ruhaiparnak

A korabeli Zalai Hírlap 1951. december 20-án közölt cikket a Zalaegerszegi Ruhagyár ünnepélyes megnyitójáról, melynek alapkövét egy évvel korábban tették le a Platán soron (akkori nevén Lenin út). A több mint négy hektáros területen egy igazi sikertörténet indult el ezen a napon, hiszen évtizedeken át nemcsak a város, de a megye egyik meghatározó gyára kezdte meg működését.

A ruhagyár épülete 1971-ben

A nyolcvanas években több mint 3 ezer embernek adott munkát, Lentiben és Sümegen is volt telephelye. A gyárat a hetvenes évektől Közép Európa legmodernebb ruhagyáraként tartották számon. A profilja a férfiruha gyártása volt, zakók, öltönyök és mellények is készültek a zalaegerszegi telephelyen. Dolgoztak a francia Biedermann-nak, de később a japán és az angol piacra is betörtek. A ZA-KO, mint márka egyet jelentett a minőséggel, egészen addig, míg a kétezres évek legelején maga alá gyűrte a privatizáció: a bezáráskor már másfélezer dolgozója sem volt.

Egykori dolgozók búcsúznak a gyártól

Húsz éve kezdődött meg a felszámolás

2002 decemberében a hitelezők kezdeményezésére megkezdődött a ZA-KO Rt. felszámolása. Sajnos a gyár az azt megelőző néhány évben szembesült a problémával, hogy Magyarországon nem volt olyan nagykereskedő, aki értékesítette volna termékeit. A dolgozók akkor 60 százalékát bocsájtották el, sőt a cég még a novemberi munkabérekkel is adós volt. 2003-ban végül jogutód nélkül szűnt meg a Zalaegerszegi Ruhagyár, ezzel le is zárult egy fejezet a megyeszékhely történetében.

