Képalá: A temető nyitvatartása és a környék forgalmi rendje változik Fotó: Szakony Attila

A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. lapunkhoz eljuttatott tájékoztatásából kiderült: mindenszentekhez kapcsolódóan a kanizsai Tripammer utcai köztemető nyitvatartása megváltozik. Október 29. (szombat) és október 31. (hétfő) között a sírkert 6 órától 20 óráig tart nyitva, november 1-jén (kedd) és november 2-án (szerda) 6 órától 22 óráig várják az emlékezőket. November 3-tól (csütörtök) pedig már a téli nyitvatartási rend lép életbe, vagyis 7 órától 18 óráig lehet látogatni a temetőt.

A helyi rendelet előírásainak megfelelően az ünnepi időszakban, október 31. (hétfő) és november 1. (kedd) között a Tripammer utcai köztemetőbe a gépkocsival való behajtás tilos. Mozgáskorlátozott kártyával október 29. (szombat) és október 30. (vasárnap), november 2. (szerda) és november 4. (péntek) között 7 és 12 óra között lehet személygépkocsival a temetőbe behajtani. Ez az eljárásrend vonatkozik a városrészi temetőkre is. Kérdés esetén a Tripammer utcai temetőgondnokság november 1-jén (kedd) 8 és 16 óra között ügyeletet tart.

A köztemetőnél közlekedőket is fokozott óvatosságra intik, hiszen jelentősen megváltozik a forgalmi rend. Október 28. (péntek) 9 órától november 2. (szerda) 9 óráig a MAORT lakótelep utcáiban egyirányú forgalmi rendet vezetnek be. A megnövekvő temetőlátogatói forgalom miatt már október 28. (péntek) 9 órától november 1. (kedd) 22 óráig a Tripammer utcai temető főbejárat melletti szakasza, a Vécsey utcától egészen a Papp Simon sétányig szintén egyirányú lesz. A forgalom zavartalansága érdekében kérik, vegyék figyelembe az érintett utcákban elrendelt ideiglenes megállási tilalmakat is.