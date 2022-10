Nagyjából négy-öt éve vált a vállalkozói közbeszéd része a generációváltás, és kezdtek el a kamarák és más vállalkozói szervezetek komolyan foglalkozni a témával. Az évszázados piacgazdasági múltra visszatekintő országokban természetesen komoly hagyomány és felhalmozott tudás áll rendelkezésre a családi cégek továbbvitelével kapcsolatban, itthon azonban a rendszerváltozást követő 3. évtized elejéig, vagyis az alapítók aktív éveinek végéig kevés szó esett magáról a folyamatról, annak jelentőségéről. Pedig nagyon fontos, a cég jövőjét meghatározó lépés a családi vállalkozások életében az alapító háttérbe vonulása – mondta köszöntőjében Kovács Dezső, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Nem utolsósorban a kamarák fellépése is hozzájárult ahhoz, hogy ma már külön kezdeményezés, az Evolúció - Megújuló Vállalkozások Programja segíti a generációváltást a KKV-nál.

A programról Kovács Tamás, az Utód-Lás(s) A sikeres generációváltásért Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Szabadics Zrt. igazgatósági elnöke beszélt. Kiemelte, a díjmentesen igénybe vehető tanácsadás lényege egy nagyon alapos cégátvilágítás, amely a valós cégérték meghatározása mellett arra is választ ad, hogy milyen fejlesztések szükségesek ennek növeléséhez. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, mindig létezik fejlődési potenciál, és azt is, hogy a tulajdonosok a legritkábban vannak tisztában az életük munkájával felépített cég valós értékével. Kovács Tamás rámutatott arra is, hogy a valós és potenciális cégérték meghatározása a stafétát átvevő új generáció számára is alapvető információ, de akkor is döntő fontosságú, ha a váltás valamilyen ok miatt nem képzelhető el családon belül, vagyis értékesítésre kerül a vállalkozás. Turi Ferenc, a tanácsadási folyamat során a cégértékelést saját fejlesztésű módszertannal végző Capital Consulting Group ügyvezető partnere a vállalkozások közép- és hosszú távú stratégiai gondolkodásának, elkötelezettségének fontosságára hívta fel a figyelmet, rámutatva, hogy ez az egyik legfontosabb feltétele a sikeres generációváltásnak.