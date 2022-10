Az ünnepélyes alkalmon a településvezető, Neubauer Tibor elmondta: a vidéki fejlesztéseket segítő Magyar falu program jóvoltából a két útszakasz felújítására összesen 27 millió forintot nyert az önkormányzat. Az utcák koruknak megfelelő, rossz állapotban voltak, a Dózsa utcában vízátfolyások is nehezítették a közlekedést, ezért külön öröm, hogy elvégezhették a munkákat. Ezen felül ugyanebből a programból még júniusban 14 millió forintból traktor, hozzá gémes szárvágó és szárzúzó berendezés került a településre. Utóbbiakat a település közterületeinek karbantartására használják, illetve a hegyi utakat és az ipari park területét is gondozzák.

Fotós: Szakony Attila

- Ebből a hosszú felsorolásból is látszik az, hogy milyen hasznos a Magyar Falu Program minden kistelepülés számára - fogalmazott Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője. - Az elmúlt három évben a térségben, ebből a forrásból több, mint 4 (!) milliárd forintot fordíthattak fejlesztésre. A nehéz, háborúval súlyosbított helyzet ellenére mindenkit megnyugtatok, hogy a program folytatódik. Bár csökkentett keretösszeggel, de a következő évben is lehet, sőt érdemes is pályázni a további megoldandó feladatokra.