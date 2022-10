A szeptemberi egyházi ünnepek sorába tartozó Kisasszony-napi szentmisét hagyományosan a Béci-hegyen tartották a Most vagy Soha Egyesület szervezésében. A szőlőhegyi kápolnánál Szűcs Imre atya vezette az istentiszteletet, majd a Musica Profana együttes tagjai mutattak be többségében közép- és újkori egyházi zeneműveket.

Egy hétre rá már a Júlián-hegyre várták a híveket, ahol az 1992-ben épült kápolna felújítás utáni megáldására is sor került. Köszöntőt Farkas Szilárd polgármester mondott, aki többek közt amiatt fejezte ki örömét, hogy az önkormányzatnak volt lehetősége egy sikeres zártkerti pályázati program révén e fontos helyi érték felújítással történő megőrzésére. A kápolna régóta esedékes renoválása során megújították annak tetőzetét, kijavították a homlokzati és lábazati vakolat hibáit, megoldották a csapadékvízelvezetést, illetve a szükségszerű asztalosmunkákat is elvégezték a felkért szakemberek. Emellett az épület előtti részt térkővel burkolták le. A polgármester által említett pályázaton 18,3 millió forintot nyert el az önkormányzat, ebből mintegy kétmillió forintot fordítottak a kápolnára. A fenti összeg nagyobb hányadából zártkerti utakat újítottak meg az Öreg-hegyen. A profilozás után több szakaszt zúzott bazaltkővel erősítettek meg, továbbá átereszek cseréjével, illetve árkok kialakításával a biztonságos vízelvezetést is megoldották. A polgármester beszédét követően Aigner Géza plébános tartott ünnepi szentmisét.

A Júlián-hegyi felújított kápolnánál Aigner Szilárd plébános (jobbról) tartotta a szentmisét Fotó: Letenyei plébánia



Az Öreg-hegyi haranglábnál szeptember 25-én tartottak ünnepi istentiszteletet, ezt Szalai Attila teremtésvédelmi referens vezette. Ugyanazon a napon a plébánia épülete melletti területen Bibliaolvasó kertet avattak, ahol növényeket jelölő táblák segítségével a hívek ki tudják keresni a Szentírásban szereplő fajokat, illetve megismerhetjük, hogy azok miért, milyen kontextusban szerepelnek a Szentírásban. Az egyes növényeket jelölő táblákon a bibliai rajzokat tartalmazó honlap készítőjének, dr. Stift Zoltán atyának alkotásai is láthatóak.

Ugyancsak szeptemberben, a Szent Kereszt Felmagasztalásának hónapjában került sor a letenyei horvát nemzetiségi önkormányzat által állíttatott, fából faragott művészi kereszt megáldására az Öreg-hegyen. A közös imádságon részt vett a kereszt készítője, Radnai István népi iparművész, valamint két alkotótársa, Rodek Tibor és Lukács György is.

A letenyei horvát nemzetiségi önkormányzat által állíttatott, fából faragott művészi kereszt az Öreg-hegyen Fotó: Letenyei plébánia



Október elején termény betakarítási hálaadó szentmiséket tartottak Zajkon és Letenyén, valamint a Szentháromság-templomban október elsején megtartott istentisztelten 1905-ben született, s 1941-ig a dél-zalai településen kántortanítóként szolgált Küronya Jenőről is megemlékeztek.