A Fonogram-díjas elektronikus zenei formáció idén ünnepli fennállásának kilenc éves jubileumát, ennek apropóján november 12-én a főváros egyik legnépszerűbb klubjában, az Akváriumban adnak koncertet, amelyen a Draft is közreműködik. Mindez egyben azt is jelenti, hogy a Dombok felett új verzióját közösen adja elő a két együttes.

A billentyűs hangszereken játszó Krajczár Péter, azaz Krash réven zalai kötődéssel is bíró New Level Empire a legendás sláger refrénjének felhasználásával készítette el legújabb szerzeményét, amely ebben a feldolgozásban a Felhők alatt címet kapta. A dalban az együttes frontembere, Zola mellett a Draft volt énekesnőjének, Földváry Dórinak csodálatos hangja is felcsendül. A slágervárományos számhoz új klip is készült, amit az eredeti videóból ismert helyszínen forgattak, s benne az akkori piros-fekete képivilág köszön vissza.

A D.J. New által alapított és vezetett New Level Empire idén ősszel ünnepli létrejöttének kilencedik évfordulóját. Az együttes 2013-ban, a The Last One című dallal bukkant fel a hazai klubzenei életben, majd pár hónappal később a Dal című műsorban való szereplésükkel páratlan sikersorozat vette kezdetét. Olyan közismert dalok fűződnek nevükhöz, mint a Szerteszét, az Odafuthatnánk vagy a Belédfulladnék, amely azóta is a legnagyobb slágerüknek számít. 2020-ban Majkával közösen mutatták be az Újra úton című szerzeményt, amely 17 hétig vezette Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége országos játszási listáját. Idén a Republic együttessel közös daluk, a Valódi aratott hatalmas sikert, aranylemezt kaptak érte, illetve elektronikus zene kategóriában elnyerték vele a legrangosabb magyar zenei elismerést, a Fonogram-díjat is. Azóta több új daluk is megjelent, például az az Áthajózhatnánk, amelyet a Balatoni Hajózási Részvénytársaság (BAHART) felkérésére írtak.

- Nagyon örültünk a BAHART felkérésének, hiszen erős szálak kötnek minket a Balatonhoz – mondta a dal kapcsán a Közelmúltban Zalaegerszegen is fellépett New Level Empire vezetője, D.J. Newl. – Minden évben nyáron Balatonkenesén van a csapatépítő tréningünk, amit általában egy közeli fellépéshez időzítünk. Ilyenkor eltöltünk egy kis időt felhőtlenül, mindenféle kötelezettség nélkül együtt. Bográcsozunk, dumálunk, és persze fürdünk, hajózunk is. Az idén megjelent négy dalt tartalmazó kiadványunk három szerzeménye is nyári tematikájú, de a jól ismert New Level Empire hangzás mellett egy kicsit kimozdultunk a komfortzónánkból, tábortüzes jellegű hangszerelést is kaptak a dalok, így stílszerű volt a frappáns New Level Campfire címet adni a kiadványnak.

Az együttes tagjainak elmondása szerint a New Level Empire november 12-i, Akvárium Klubbéli koncertjén a szokásosnál hosszabb, illetve számos meglepetést is tartalmazó program várható. Az imént már említett Draft mellett egy további vendégfellépő is lesz a rendezvényen, az a Heatlie elnevezésű formáció, amit a Neoton Família énekesnőjeként ismert Csepregi Éva fia, David Heatlie alapított.