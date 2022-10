Erről számolt be pénteken a 4Seasonsban megrendezett összejövetelen az akcióban résztvevő hét vendéglátóhely vezetője. A szeptember 9-10-én megrendezett programban neves borászokkal találkozhattak a vendégek, akikre emellett különleges zenei élmények is vártak. Az érdeklődés jelezte, hogy kedvező fogadtatásra talált az ötlet, ezért már a folytatást tervezik, szögezték le.

A város nevében Bali Zoltán alpolgármester mondott köszönetet a kezdeményezésért, ami az összefogás szép példája is. Ezzel az országban is egyedülálló gasztrokulturális programmal nemcsak a vendéglátóhelyek, hanem a város hírnevét is öregbítik, ezért az önkormányzat a jövőben is támogatni fogja, tette hozzá.

A vendéglátóhelyeket végigjáró, az ezt pecsétekkel igazoló gasztrotérképet beküldök között kétszemélyes, két éjszakás hétvégi vendéglátást sorsoltak ki a szálkai Lajvér Borbirtokra, ezt Egyed Dániel nyerte el.