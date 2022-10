Az éves halgazdálkodási tervének megfelelően az elmúlt héten újabb halasítást hajtott végre a kezelésében lévő zalai horgászvizeken a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége – tájékoztatta lapunkat Puskás Norbert ügyvezető elnök. Elmondása szerint a Kerka holtágából kialakított kerkaszentkirályi tóba ezúttal 250 kilogramm, míg a Kerkafalva melletti Kéthatár-tóba 300 kilogramm fogható méretű ponty került. A telepítéseket követően a szövetség nem rendelt el tilalmat, hiszen fontos célkitűzésüknek tartják az élményteli horgászat biztosítását a tagság számára. Puskás Norbert azt is hozzátette: továbbra is országos halhiány tapasztalható a piacon, ami nemcsak megnehezíti a beszerzéseket, de komoly árfelhajtó hatása is van. Ezért azt kérik a horgásztársaktól, hogy a halak elvitele esetén még fokozottabban figyeljenek oda a méret- és mennyiségi korlátozások betartására.