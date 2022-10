Jelenleg 3300 helyen kell fizetni a parkolásért, az övezetekben összesen 72 automata található. A korszerű berendezéseknél a digitális kezelési felületen magyar, angol és német nyelvű menürendszert lehet választani. A parkolás minimum ideje 15 perc. Fizetni továbbra is az eddig elfogadott pénzérmékkel tudunk, amit jó esetben pontosan kell bedobni, ugyanis nem ad visszajárót az óra. Újdonság, hogy az automaták elfogadják a bankkártyát, ez a fizetési lehetőség várhatóan jövő hét végétől működik majd. Utóbbi már csak azért is kényelmesebb, mivel az igényeknek megfelelően az időkeretet negyedórával felfelé lehet növelni, visszafelé pedig 5 perccel csökkenteni. A parkolójegyet ezután is a szélvédő mögé, jól látható helyre kell kirakni.

Horváth István ügyvezető igazgató elmondta, az eddigiekhez képest változás még, hogy meg kell adni a gépkocsi rendszámát. A két fizetési lehetőségen túl továbbra is lehet mobiltelefonnal jegyet vásárolni, az ezzel kapcsolatos tájékoztató az automata oldalán található.

Az automaták távfelügyeleti rendszerhez vannak kötve, ami azt jelenti, hogy a központban a karbantartók számítógépes rendszerrel folyamatosan nyomon követik az órák műszaki állapotát, ami gyorsabb hibaelhárítást teszt lehetővé.

Az ügyvezető hozzátette, az 1997-ben telepített automaták már egyre gyakrabban hibásodtak meg, így megértek a cserére.