A faluközpont megújítási programja részeként valósult meg a fejlesztés. Kercsmár István polgármester arról tájékoztatott, hogy a több munkálatot is magába foglaló pályázatból mintegy 2,8 millió forintot fordítottak a kőkerítés megépítésére és az anyagköltségre, ebből az összegből vásárolták a követ, a fedőlapot, a betonvasat, a kavicsot, a cementet és az időtálló, modern anyagból készült kerítéselemeket. Az alapozást a közfoglalkoztatottak végezték, a betonozáshoz az önkormányzatnál rendelkezésre álló gépeket használták. Az oszlopok és a kerítés szerkezetének felépítését kőművesmester segítette, majd a kerítéselemeket szintén a közfoglalkoztatottak szerelték a helyükre.

A polgármester elmondta: a terület nyugati oldalára is építenek kerítést mintegy 40 méteren, erre a Magyar falu program egyik kiírásán nyertek 10 millió forintot, illetve ehhez kapcsolódóan elvégzik a közösségi ház udvarának térkövezését, valamint egy járdaszakaszon és a hősi emlékmű környezetében is kicserélik a térkövet. Ősszel pedig megcsinálják még a kultúrház előtt is a térkőcserét mintegy 100 négyzetméteren.