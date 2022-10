Akkoriban Deák Ferenc így számolt be levélben a történtekről költő barátjának, Vörösmarty Mihálynak:

„Már tíz nappal előbb fel volt ennek jövendölése írva a kocsma kapujára, és ezen írást magam is láttam, de a lakosok azzal biztatták magokat, hogy aki gyújtogatni akar, az előre nem hirdeti napját gonosz szándéka teljesítésének [...]. …láttad volna csak a még akkor is füstölgő omladékok között, mely soknak reményét is eltemette, a kísértethez hasonló nyomorultakat támolyogni, némelyeket közülök jajgatva nem sírni, hanem ordítani, másokat hallgatva ugyan, de kétségbeeséssel küszködő lélekkel, már kisírt szemeiket elégett vagyonaik hamvára mereszteni. "