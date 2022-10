A járvány elkerülése, a haszonállatok megóvása mindenekelőtt a baromfitartók járványvédelmi tudatosságától és elővigyázatosságától függ, például már most erősen javasolt zártan tartaniuk a baromfikat. Emellett a környezeti tendenciákat figyelembe véve a hatóságnak is készenlétben kell állnia. Ha pedig felüti a fejét a betegség, az azonnali intézkedésekkel jár, megalakulnak például a helyi járványvédelmi központok és speciális eljárásrend lép életbe a Nébih állategészségügyi diagnosztikai laboratóriumában is - írja a Nébih.