Varga Zsuzsanna polgármester arról tájékoztatott, hogy a Magyar falu program nyújtotta több mint 4 millió forint támogatásból térköves burkolatot kap a ravatalozó előtti eddig füves terület.

– A temető megújítása 2015-ben kezdődött el, akkor az adósságkonszolidációból kimaradt településként kaptunk támogatást, ennek egy részéből a ravatalozó külső helyreállítása történt meg, a másik feléből utat építettünk – mondta. – Majd a Magyar falu programban nyertünk el a mostanival együtt már három alkalommal támogatást temetőfejlesztésre. Az első pályázat keretében urnafalat építettünk, a másodikból új kerítést, most pedig az urnafal és a ravatalozó közti rész kap térköves burkolatot, valamint a utak, közlekedők szegélyezését végzik el, és fákat is ültetünk a régiek helyére, ezzel együtt egy általános környezetrendezés is megtörténik a temetőben. Közben már korábban az országfásítási program keretében kapott fák nagy részét is ide helyeztük ki.

A munkálatokkal mindenszentek napjára elkészülnek a kivitelező munkatársai.

A polgármester hozzátette, hogy a helyi temető nagy területen helyezkedik el, ami jócskán ad munkát a gondnoknak és a közfoglalkoztatottnak, de lakosok igényeinek megfelelően rendben tartják. A jövőben még tervezik, hogy a parkolót köves burkolattal fedik le.