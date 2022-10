Vida József polgármester a munkálatokkal kapcsolatban elmondta, hogy az épületben vizesblokk, garázs és tároló is található, és kialakítottak már parkolót is a mozgáskorlátozottak számára. Az épületet a faluház udvarán át lehet megközelíteni, a terület füves, csapadékos őszi-téli időjárási körülmények között felázik és nehéz rajt közlekedni. Ezért most térköves utat alakítanak ki, hogy ezen át tudják járművekkel, illetve a falugondnoki autóval megközelíteni a többfunkciós építményt. A szilád burkolatú bejáróra azért is szükség van, mert előírás, hogy az akadálymentesített vizesblokk bármilyen időjárási körülmények mellett elérhető legyen.

Ennek megfelelően most a közúttól az épületig mintegy 230 négyzetméter felületet burkolnak le, a beruházás költségeit részben pályázati, részben saját forrásból finanszírozzák.

A munkálatok a tervek szerint a napokban befejeződnek, a használattal a betonaljzat megkötése miatt még kis időt várni kell, de két héten belül birtokba vehetik az utat a közlekedők.