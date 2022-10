Ezek mindegyike a Göcsej varázslatosan elbűvölő tájaira vitte a túrázókat, a szervező Petrikeresztúri Közösségfejlesztő Egyesület célja ugyanis a térség turisztikai nevezetességeinek, illetve természeti értékeinek bemutatása volt.

- A Pálóczi Teljesítménytúra civil kezdeményezésre jött létre, s a célja az évek során sem változott – mondta Borvári Lili polgármester. – Azt szeretnénk, ha a résztvevők egy kellemes napot töltenének el nálunk, gyönyörködnének a tájban, és élveznék a csodálatos őszi időjárást. Idén ez utóbbit illetően is szerencsénk volt, hiszen kifejezetten kellemes körülmények között, simogatóan meleg napsütésben túrázhattak a résztvevők.

A polgármester hozzátette, az ötödik alkalommal megrendezett túrán 221 fő vett részt, ez nagyjából megfelel az előzetes várakozásaiknak. Miután a program a Magyar Természetjáró Szövetségnél is regisztrált, hivatalos teljesítménytúra, így az ország távolabbi vidékeiről, többek közt Budapestről, Győrből, Ajkáról, Kaposvárról is érkeztek érdeklődők. A legnépszerűbb táv ezúttal a 10 kilométeres családi, vagy újrakezdő túra volt, de a gyakorlottabb természetjárók többsége a 20 kilométeres távot választotta.

- Az különösen örömünkre szolgál, hogy még a helyi és környékbeli lakosok közül is nagyon sokan voltak, akik rácsodálkoztak, hogy milyen gyönyörű az őszi Göcsej – tette még hozzá Borvári Lili. – Az egyes útvonalakat idén Németh Szabolcs jelölte ki, fontos volt, hogy érintsék a Pató-hegyet, Gombosszeg, Pálfiszeget és Barlahidát is. Ez utóbbi három település a kezdetektől partnerünk, ott is állomásokat, frissítő pontokat alakítottunk ki, ahol kemencében sült langallóval, zsíros kenyérrel, teával, kávéval várták a túrázókat, de a zamatos zalai pálinkák is előkerültek. A program végállomásán, a petrikeresztúri kultúrháznál pedig minden résztvevőt csülökkel és kolbásszal gazdagon megrakott paprikás krumplival vendégeltünk meg.

A túrázók között volt a zalaegerszegi Györök István és fia, Csongor is. Az idősebb férfi immár negyedik alkalommal vett részt a programon, a fiatalabbnak ez volt a harmadik Pálóczi Teljesítménytúrája.

- Ez a program mindig nagyszerű élményeket kínál, hiszen valóban nagyon szép a környék – mondta lapunknak István. – Az útvonalakat úgy állították össze a szervezők, hogy lehetőséget kínáljanak új területek felfedezésére. Korábban voltunk a húsz kilométeres távon, ez alkalommal a legrövidebb, a tíz kilométereset választottuk, ami valójában 14 kilométer volt. Nagyon szép helyeken jártunk, igazi apa-fiú program volt, örülök, hogy ismét részt vettünk rajta.