A résztvevők a sportpályán meghallgatták Balogh László polgármester köszöntőjét, aki beszédében a hagyományőrzés fontosságára hívta fel a figyelmet, de felidézte Palin múltját is. Ezt követően a feldíszített kocsik és hintók a sportpályáról indulva bejárták a településrész utcáit, s a közeli Förhénc-hegyen dolgozókat is meglátogatták, ahol a helyi nyugdíjasok nótaköre, a Gyöngyvirág néptánccsoport és a Palini Pitypangok műsorral is kedveskedtek.

Fotó: Pados Diána