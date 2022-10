Erről is szó esett a szerdán délután rendezett kis ünnepségen. Pődörné Hajdu Ibolya óvodavezető az 1,7 millió forint értékű beruházásról elmondta, hogy a festett acél vázszerkezetű, polikarbonát fedésű tetőt az egyik szülő, Tornyos Péter nagylengyeli vállalkozása gyártotta le és állította fel. Az előkészítés pedig Kámán Attila, a környezet rendezése Czupi György érdeme. Pődörné Hajdu Ibolya szólt arról is, hogy hamarosan megkezdődik a kisebbik, 1974-ben megnyílt, lapostetős épületrészben található két csoportszobában a nyílászárók cseréje, a 3,4 millió forint értékű felújítást az önkormányzat finanszírozza, és a szülők ehhez is hozzájárulnak. Az öt csoportban 115 gyermeket fogadó óvoda 1963-ban átadott főépületének teljes körű energetikai korszerűsítése a nyílászárók cseréjével együtt még 2014-ben megtörtént, tette hozzá.

A házi ünnepségen részt vett Balaicz Zoltán polgármester, aki köszöntőjében kifejezte elismerését az összefogásért, amivel a felújítás megvalósult.