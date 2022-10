Egy vödör alkatrésszel kezdődött és másfél évtizede tart a szenvedély, ami Pete Zsoltot és fiát, Richárdot az ördögi gyorsaságú járművekhez köti.

Szentpéterfölde közepén állunk, mögöttünk a megye legújabb autóversenypályája, a Csacsi Ring. Az elnevezésből már sejthető, itt most nem a Forma 1 világába lépünk be, viszont a pilótáknak ugyanolyan izgalmakat kínál az apró autómodellek terelgetése a kanyarokkal tarkított 180 méteres ringen.

Verseny közben.

A Csacsi Ring ugyanis az RC (Radio Controlled), tehát rádióirányítású off-road-autómodellek küzdelmére épült, mégpedig a másfél száz lakost számláló község összefogásával. A pályaavatót a július végi falunapon tartották, és már készülnek a hétvégi első nagy versenyükre, amire az ország minden tájáról várnak résztvevőket. De térjünk vissza az elejére! A karbantartóként dolgozó Pete Zsolthoz ismerősei állítottak be anno egy vödör kisautó-alkatrésszel, hogy kellene valamit kezdeni az ausztriai bolhapiaci szerzeménnyel. Sikerült életet lehelni az eléje ömlesztett darabokba, aztán kicsit lappadt az érdeklődés, ami három évvel ezelőtt újra fellobbant. Ekkor már bekapcsolódott a közben mechatronikai technikusi végzettséget szerzett fia, Richárd, aki addig inkább helikoptermodelljével volt elfoglalva, ma már együtt építenek autókat. Ezeknek három éve, a házuk mellett már pályát is kialakítottak a kis autóknak. A nagy ugrást aztán a Csacsi Ring jelentette. Ehhez Molnár Péter polgármester a falu közepén fekvő feltöltött területet ajánlotta fel. Itt kezdődött a munka, és zömmel kézzel alakították ki a pályát, még olyanok is jöttek, akik nem is versenyeznek, árulták el.

Apa és fia közben bekapcsolódott a hasonló szenvedéllyel fertőzött facebookos csoportjába, ami RC Club Nyugat-Magyarország néven érhető el, és már 1400 tagot számlál.

A versenyről annyit érdemes tudni, hogy 1:10-től 1:5-ig több méretarányban épített járművekkel vívják. Az erőforrás lehet nitrós vagy kétütemű benzines üzemanyagú, illetve elektromos. A teljesítményük 1-20 lóerő közé esik, a sebességük 30-40 km/óra, de akár a 100 km/órát is elérheti, a végsebességet pedig 1-1,5 másodperc alatt érik el. Egy-egy futam a kategóriától függően 7-10 percig tart, egyszerre legfeljebb 6-7 autó és vezetője vetélkedik, az eredményt chipes, infravörös mérőkapu segítségével állapítják meg.

Az első versenyt tehát szombaton 10 órától rendezik a Csacsi Ringen, ahová a versenyzők mellett várnak minden érdeklődőt, RC-kedvelőt, ugyanis a futamok között szabad a pálya, tehát mindenki kipróbálhatja bármilyen RC járgányát és képességeit.