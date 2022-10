A botfai Őszirózsa Nyugdíjas Klub már 25 évvel ezelőtt, a megalakulása után hamarosan zászlajára tűzte a népszokások, régi falusi munkák megőrzését, ápolását, továbbadását. Ennek jegyében nyitják az őszi szezont immár hagyományosan a népszerű rétes nappal, amelyet - vendégségbe invitálva a város vezetését is - közös ebéddel zárnak.

- Célunk immár kettős: egyrészt megőrizzük elődeink által népszerűvé tett rendezvényeket: a tollfosztást, a farsangot, fánksütést, rétes napot és a többit, ugyanakkor új, közben megkedvelt időtöltéseket: köztük a túrázás, sakkozás, társasjátékozás - is bevezetünk. Igaz, kicsit kényszerből is, hiszen energiatakarékossági okokból bezár a közösségi ház, de például az idei Márton napi ünnepséget a Hidegkúti-forráshoz szervezett kirándulással, piknikkel váltjuk ki. A mindenki karácsonyfája alatt megtartjuk majd a városrészi ünnepséget, de a hagyományos, közös Szent család várás helyett az idén egy nagyszabású karácsonyi koncertet ad számunkra templomban a Botfai Citerazenekar - avatta be terveikbe lapunkat Németh Szilveszterné, a nyugdíjasklub vezetője.

A botfai Őszirózsa Nyugdíjas Klub ügyes kezű asszonyai az idén is 8 kiló lisztből sütötték a 4 féle rétest, hogy pontosan mennyi lett belőle, nem tudták megmondani, mert csak 11 tepsiig számolták, ebéd után pedig nem sok maradt belőle.

Takács Jenőné felügyelte a "nagyüzemben" sülő finomságot



Dömötör Józsefné porcukorral hintette meg a kész réteseket

Takács Jenőné, Gulyás Erzsébet, Dömötör Józsefné és Horváthné Németh Szilvia tálaláshoz készítik elő a rétest