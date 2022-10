Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte a közép-zalai településen élő szépkorúakat péntek délután Soós Zsolt polgármester. Zalatárnokon évekre visszatekintő hagyomány, hogy októberben rendezik meg az idősek napját, s ezzel a szokással ezúttal sem szakítottak. Az IKSZT nagytermében vendéglátással és ünnepi műsorral várták a helyi lakosokat. Soós Zsolt azt is elmondta: az elmúlt két év – benne a Covid-járvánnyal – arra is megtanította az önkormányzatot, hogy a családi gondoskodás mellett a közösségi odafigyelésnek is nagyon nagy szerepe van az időskorúak ellátásában.

Forrás: Zalatárnok önkormányzat

Szintén a helyi hagyományoknak megfelelően külön köszöntötték a jelenlevő legidősebb női és férfi vendéget, Sipos Istvánnét, Margit nénit, illetve Kiss Józsefet, a település egykori tanítóját, akit nyugalmazott pedagógus felesége is elkísért a rendezvényre. Soós Zsolt örömmel jelentette be, hogy a mintegy 650 fős településen köztiszteletnek örvendő, de a közélettől visszavonult házaspár hosszú idő után jelent meg újra közösségi rendezvényen.

Ugyancsak a meghívottak között volt Angyal József, aki a nyolcvanas évek elejétől Norvégiában élt, s 2001-ben a norvég Állami Opera (Brageteatret) zenei igazgatói posztjára kérték fel. A kiváló zenész néhány éve telepedett le Zalatárnokon.