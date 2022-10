Bár a Zalaszentiván elleni mérkőzés vereséggel zárult a megyei labdarúgó bajnokság második vonalában szereplő házigazdák számára, volt ok az ünneplésre, hisz jelentős felújításon esett át az öltöző épülete. Polgár Róbert polgármester, a sportegyesület elnöke elmondta, hogy TAO támogatásból és önerőből végeztek munkálatokat a sportöltözőn, illetve a helyiek összefogása is előre vitte a felújítást, vállalkozók is segítséget nyújtottak. A munkálatok során tetőt cseréltek, vízszigetelést kapott és betonozták a födémet, majd beépítették a tetőteret, ahol klubterem, iroda, zuhanyzó és mosdó készült el. Hosszú távú terv, hogy bakancsos turistáknak szálláshelyként is ajánlják majd a helyiséget.

Az ünnepségen Gadányi Károly, Murakeresztúr díszpolgára, Preksen László, a Magyar Labdarúgó Szövetség Zala Megyei Igazgatóságának társadalmi alelnöke, Semjénháza polgármestere és Cseresnyés Péter, Nagykanizsa és térsége országgyűlési képviselője is köszöntötte a jelenlévőket.

Cseresnyés Péter arról beszélt, hogy az elmúlt 12 évben számtalan ellendrukker fogalmazta meg, hogy a sportba beletett pénzekből csak stadionok épültek, ezzel szemben a mostani avatás mutatja, hogy a kisebb településekre, ahol utánpótlás nevelés is folyik, nem kevés 100 milliók kerültek összességében. Remélik - mondta a politikus -, hogy a háború és a rossz európai uniós szankciópolitika ellenére a továbbiakban is lesz pénz a sport fejlesztésére, hiszen vannak eredmények válogatott és klubszinten is, magyar játékosok élvonalbeli külföldi bajnokságokban játszanak.