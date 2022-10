Minderről Gyarmati Antal polgármester és Lukács Andrea, a Gondoskodás Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott tájékoztatót. Elmondták: a segélyakció kezdeményezője a Mi kis falunk, Irsapusztáért Egyesület volt, a koordinálást azonban a képviselő-testület támogatásával és jóváhagyásával az önkormányzat által alapított Gondoskodás Alapítvány vállalta fel. A civil szervezet azt kéri a helyi és környékbeli lakosoktól, a településről elszármazottaktól, a gazdasági élet szereplőitől, illetve minden segíteni szándékozótól, hogy lehetőségük szerint nyújtsanak támogatást a tűz során leégett épületek helyreállításához és az elpusztult berendezések pótlásához. A Gondoskodás Alapítvány a Takarékbank Zrt.-nél külön számlát nyitott a segélyakcióhoz, ennek száma: 75500313-18063019.

Gyarmati Antal hozzátette: az elmúlt hét végén megrendezett Murcifesztivál jótékonysági főzéséből származó több mint 150 ezer forintos bevételt is az érintett családok kapják. Lukács Andrea mindezt azzal egészítette ki, a már beérkezett felajánlásokból 200-200 ezer forintos azonnali támogatást át is utaltak az érintettek részére, ám további pénzügyi segítségre is szükség lenne még.