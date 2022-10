A Medgyaszay Házban megtartott rendezvényen négy zenekar adott koncertet, a Bali Miklóssal fellépő The Innocents, a Nyírfa Terror, a Detonator, amelynek tagjai közül egykor többen zenéltek együtt a néhai gitárossal, valamint az a Charon, amelynek nyolc évig tagja is volt Ribarics Tamás.

- Az Aranykor Civil Egyesülettel már két éve szerettünk volna egy olyan koncertet megszervezni, amelyen a kilencvenes években aktív nagykanizsai zenekarok léptek volna fel – mondta Gazdag Tamás, a 2006 óta most először színpadra lépő Charon basszusgitárosa. – A pandémia miatt azt a rendezvény el kellett halasztanunk 2023-ra, idén ősszel azonban lett volna egy felvezető koncert, ahol Ribarics Tamás két zenekarban is játszott volna. Ehelyett tartottuk meg most az iránta érzett tiszteletünk és szeretetünk jeleként ezt az emlékestet.

Gazdag Tamás hozzátette: a Semjénházán élt Ribarics Tamás tíz éves korában, édesapjától kapta első gitárját. Attól kezdve szinte csak a zenének élt. Hatalmas tehetség volt, aki folyamatosan képezte magát, tudásszomja, türelme, zene iránti alázata határtalan volt. Egyedi stílust alakított ki, ízes, míves játéka meghatározó elemévé vált azoknak a daloknak, amiket zenekaraival játszott. A kilencvenes években szinte valamennyi nagykanizsai vagy környékbeli csapatban megfordult – tagja volt többek közt a Darkland, az Art Of Butchery, a Mélypont, a Scarabeus és a Charon zenekaroknak, s mindenki tőle igyekezett tanulni. Országos ismertségre a Tales Of Evening tagjaként tett szert, ám szerénysége továbbra is megmaradt. Mindenkivel barátságos, kedves volt, állandóan mosolygott.

- 2022. július 9-én, 19 óra 34 perckor küldött át egy zenefájt, amiben véglegesített a Charon számára egy új dalt – folytatta a basszusgitáros. – Másnap megcsípte egy darázs, ettől keringése összeomlott, kómába esett, s 13 napra rá elhunyt. Emlékére ezt a dalt is eljátszottuk a szombat esti koncerten.