Lapath Gabriella könyvtárvezető és Horváth László polgármester köszöntőjét követően Simon Márta, a Honismereti Egyesület elnöke mondott kortörténeti bevezetőt az 1945-1956 közötti időszakról Továbbá megemlékezett a néhány éve elhunyt Tantalics Béla helytörténészről, az egyesület titkáráról, és beszélt a helytörténeti kutatásban, feltárásban és a történeti emlékek megőrzésében végzett szerepéről, munkájáról.

Az egykori kommunista politikus, Rajk László 1949-es koncepciós peréről dr. Horváth Zsolt a Lenti Járásbíróság elnöke tartott előadást, melyben közreműködött dr. Horváth Helga a Lenti Járásbíróság bírája. Felvázolta a Rajk-per előzményeit, beszélt a per főszereplőiről: Rajk Lászlóról, Rákosi Mátyásról, Péter Gáborról, Pálffy Györgyről, illetve arról, hogy miért is éppen Rajk lett a fővádlott, hogyan zajlott a per, milyen ítélet született

Az előadás résztvevői részleteket láthattak Novák Tamás CinemaInferno című dokumentumfilmjéből, melyben történészek beszéltek arról, amit a dokumentumok és visszaemlékezések alapján biztosan tudhatunk Rajk ügyéről, s mik azok, amikről csak feltételezések vannak a perrel kapcsolatban.

Az előadáshoz kapcsolódóan a helyi Berke András a korszakból való tárgyakat - sapkákat, kitűzőket, kitüntetéseket, dokumentumokat, szobrokat, zászlókat - mutatott be gyűjteményéből.