Korábban szivattyúk és áramfejlesztők érkeztek a mentőcsoportokhoz, s ezek szállításához most utánfutót kaptak – fogalmazott lapunk kérdésére dr. Tóth András alezredes, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság polgári védelmi főfelügyelője.

Zalaapáti és Salomvár polgárőrcsoportja, Kerkaszentkirály Önkéntes Tűzoltó Egyesülete, a Muraszemenye Községért Közalapítvány és a Szilvágyon működő Zala Megye Polgári Védelmi Szövetségének önkéntes mentőszervezete gazdagodott most újabb eszközzel. A salomváriaknak például a minap volt a vízkárelhárítási szakterültre szóló nemzeti minősítése, s e feladat kapcsán használják a korábban átvett szivattyút és áramfejlesztőt, amelynek most már a szállítása is megoldott.

– Az elmúlt tíz évben, köszönhetően a KEHOP-forrásoknak, nagyon sok eszközt kaptak az önkéntes mentőszervezetek, vagyis a polgárőr, az önkéntes tűzoltó és a települési egyesületek – mondta dr. Tóth András. – Mindennek az is célja volt, hogy az önkéntes mentőcsoportot magába foglaló közösségeket felszereljük korszerű eszközökkel. Ők a hivatásos állománynak nagyon sok segítséget tudnak nyújtani.

Az alezredes arról is beszélt: a hivatásos és az önkéntes állomány között kiemelkedően jó a kapcsolat, amit erősít az is, hogy sokan, a napi szolgálatukat befejezve, ezeben a civil csoportokban tevékenykednek, s szabadidejükben is részt vesznek a mentésben, kárelhárításban.

Most országosan 120 utánfutót adott át a katasztrófavédelem. A több mint bruttó 62 millió forintos beszerzést egy KEHOP-pályázatból finanszírozta a szervezet.

Az összességében 1 milliárd 500 millió forint támogatást nyújtó európai uniós projekt keretében az elmúlt években quadokat, áramfejlesztőket, szivattyúkat, valamint általános gyakorló és tűzoltói bevetési védőruházatot is átvehettek az önkéntesek, mindezek használatát pedig képzésekkel is támogatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

A szervezet közleményében most úgy fogalmazott: mindez lehetővé teszi, hogy az önkéntes csapatok modern jármű- és eszközparkkal, korszerű tudással felvértezve kapcsolódjanak be a mentés, a kárenyhítés és a helyreállítás munkálataiba. Az önkéntes mentőszervezetek eszköztárának fejlesztésével pedig a lakosság hatékonyabb védelme a cél, szögezte le az OKF.