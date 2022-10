A park alapterületét a közelmúltban megnövelték, most játszóelemekre gyűjtenek, bocsátotta előre az estet szervező Kotora Pál önkormányzati képviselő, az szmk elnöke, hozzátéve: később pedig akár gumiszőnyeget is leterítenének a területen.

– Településünkön hagyománya van az iskolai jótékonysági báloknak – folytatta Kotora Pál –, hiszen 2017-ben és ’18-ban is szerveztünk már ilyet: akkor az új, az EU-szabványnak megfelelő játszótér megépítése volt a cél, ami végül sikerült. Most pedig a bővítésért fogtunk össze, s ezért szerveztük a jótékonysági táncos estet, amelynek célját már előzetesen is sok helyi vállalkozás és szervezet támogatta.

Az szmk elnöke azt is elmondta, a szülői munkaközösség szeptemberi alakuló ülésén merült fel a bál ötlete, s a gondolatot gyorsan tett követte: néhány hét alatt megszervezték a mulatságot, amelynek kezdetén a térségben működő táncklubok, csoportok varázsolták el a közönséget műsorukkal, s egyetértve a kezdeményezéssel, valamennyien térítés nélkül léptek fel.

Czigány Sándor, Alsópáhok polgármestere emlékeztetett: idén 270 éves a település iskolája, amelyet a közösség mindig nagy becsben tartott. Az elmúlt majdnem két évtizedben pedig az intézmény szinte teljes egészében megújult, hiszen a sportcsarnok, a régi és az új szárny is modernizálódott: kívül-belül rendbe tették az épületeket, korszerűsítették a fűtési rendszert és kicserélték a tetőt is.

– Egy településnek meghatározó helyszíne az iskola – szögezte le a község első embere. – Láthatjuk, ma ezekben az intézményekben túlélési harc folyik sok helyen. Az alsópáhoki iskola viszont stabilan működik, korszerű körülményeket és magas szintű oktatást kínál az ide járó több mint 160 diáknak, ők átlagosan húszas létszámú osztályokban tanulhatnak.

Czigány Sándor arra kérte a szülőket: ahogyan ezen az estén, úgy a jövőben is támogassák az intézményt s a pedagógusok munkáját, és az önkormányzat is erre törekszik majd.