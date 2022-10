A dél-zalai községben ez már a második alkalom volt, hogy az önkormányzat önkéntes faluszépítő munkára hívta a helyi lakosokat. Tóth Árpád polgármester portálunknak elmondta: tavaly októberben egy térségi pályázati program keretében ugyancsak a temetőnél parkosítási munkákat végeztek, ez alkalommal pedig a temető drótkerítésének cseréjéhez kértek segítséget a lakosságtól.

– Elhasználódott a régi drótháló, ezért a vadak is bejártak a sírkertbe – magyarázta a polgármester. – Ahogy számos más zalai településen, Várföldén is a falu szélén található a temető, mellette erdősáv, illetve mezőgazdasági területek találhatóak, ahol gyakran megfordulnak a vadak, s onnan többször is betörtek a sírok közé. Az új dróthálót, illetve a beton tartóoszlopokat az önkormányzat saját bevételei terhére vásárolta meg.

Eredetileg az volt a szándék, hogy az önkéntes faluszépítő munka során csak a temető déli oldalán cserélik le a dróthálót, de a munkálatokkal olyan gyorsan haladtak, hogy az északi oldal egy részén is sikerült megoldani azt. Így mintegy kétszáz méterrel készültek el. Tóth Árpád szerint ez a lakosság segítőkész hozzáállásának, aktivitásának köszönhető.

– Mintegy harmincan jelentkeztek a munkára, ami Várfölde 190 fős lélekszámához képest nagyon jónak mondható – magyarázta a polgármester. – Ennek köszönhető, hogy az északi oldalnak is neki tudtunk állni, hiszen ott a kerítés melletti erdősáv elburjánzott növényzetét is ki kellett tisztítani. Néhányan pedig a főzésben vállaltak szerepet, hiszen az önkéntes munka résztvevőinek az önkormányzat egy ebéddel köszönte meg a segítséget.