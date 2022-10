- A kosárlabdázással 1995-ben az általános iskolában ismerkedtem meg szülővárosomban, Zalaegerszegen - mesélte. - Nem sokkal később Nagykanizsára költöztünk és a palini suliba kezdtem járni, ahol Sabján Imre igazgató beajánlott Göncz Feri bácsi kosárlabdaedzőnek. A középiskola második évéig Kanizsán játszottam, majd úgy döntöttem, hazatérek a megyeszékhelyre. Azonban az ottani edzőm, Halász István Nagykanizsára került, így visszatértem az NB I B-s kosárlabda-bajnokságba, ahol fiatalként léphettem pályára. Az edzők jöttek-mentek, de én kitartottam bedobó és center poszton az NB I B-ben a Kanizsa KK csapatában, annak 2012-es megszűnéséig.

Sokat köszönhetett az együttes Mádé Károly, majd később Horváth Balázs elnöknek, ők mindig hittek a kanizsai férfi kosárlabdában. Dániel hozzátette: az évek alatt több edző is megfordult a kispadon, jobbak és rosszabbak is, de a nosztalgia megszépíti az emlékeket. Jó, a mai napig tartó barátságokat kötöttek a játékosok, Zsámár Krisztián, Lovas Péter, de a dombóvári Balogh Lászlóval és Czigler Lászlóval is tartják a kapcsolatot.

- Rengeteg élményt őrzök közös buszos utakról, ahova mindig Lovász László buszsofőrrel utaztunk - folytatta. - Hozzá is kötődik egy izgalmas élmény. A Hepp Kupában a döntőben szerepeltünk Salgótarjánban télen. A szállásunk egy hegyen volt, a döntő napján térdig érő hó esett. Reggelre nem takarították el teljesen, ám Laci bá' minden korábbi raliversenyzői tudását bevetette, hogy leérjünk onnan. A mérkőzésen a második helyet szereztük meg végül Kovács Nándor edző irányításával, ettől függetlenül kiválóan éreztük magunkat. A másodosztályú bajnokságban volt idő, amikor közel kerültünk az élvonalhoz, de az i-re a pontot soha nem sikerült feltennünk. Általában a kupameccseken találkoztunk NB I-es csapatokkal, olyankor nem ritkán 600 szurkoló látogatott el a Cserháti-csarnokba.

Murvai Dániel annak is örül, hogy az akkori közönség tagjaiban máig elevenen élnek az emlékek s hiányzik nekik a férfi kosárlabda élménye. Számára a kosárlabdázás örök szerelem lett, a kanizsai évek után Zalaegerszegen két szezont töltött, majd Dombóváron egykori csapattársával, Lovas Péterrel az NB II-ben szerepeltek. Megnyerték a nyugati csoportot, játszhattak az NB I B-be kerülésért, de akkor az már nem sikerült. A mai napig is sportol, bár ahogy fogalmazott, 5 évvel és plusz 10 kilóval a Somogy megyei bajnokságban a Marcali csapatát erősíti. Jó baráti közösség, heti egy edzés kedden, hétvégén egy mérkőzéssel, a sikerorientáltság a háttérbe szorult, maradt az öröm.

Murvai Dániel a stafétát Sneff Ferencnek, a Péterfy-iskola testnevelőjének adta át.