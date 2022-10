Október első vasárnapján az Aranyló Göcsej rendezvénye zajlott a faluban. Pozvai Andrea népijáték-készítő kukoricacsuhé és -csutka felhasználásával kreatív foglalkozást tartott, és kézműves munkáiból kiállítás nyílt. Andrea testvére, Pozvai Szilvia eközben a közösen megalkotott Göcseji kukoricás társasjáték rejtelmeibe avatta be az érdeklődőket. A jó hangulatú játékba bekapcsolódott Magai Ágota, a Göcseji Dombérozó ötletgazdája, és a környékről is érkeztek látogatók, tájékoztatta lapunkat Scheiber Veronika művelődésszervező.

Felelevenítette: a nagylengyeli bibliotéka idén is aktív résztvevője volt az Országos Könyvtári Napok programsorozatnak. Az óvodások rajzfilmeket néztek, mesekönyveket válogattak és a történetekhez kapcsolódó színezőket vihettek haza.

Az idősek hónapja alkalmából a szépkorúakat köszöntötte az önkormányzat. A faluházban rendezett délutánon Scheiber Ildikó polgármester, Kovács József plébános és a helyi nyugdíjasklub vezetője, Dömötör Béla mondott köszöntőt. Sántha Viktória megható dalait Lőrincz Kálmán kísérte gitáron. Pozvai Szilvia versekkel köszöntötte az időseket. Kövesdiné Dely Erzsébet, a megyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának munkatársa pedig az idősek biztonságérzetének fokozásához adott tanácsokat. A legidősebb nagylengyelieket, Balogh Béláné Irén nénit és Füle Ferencet külön is köszöntötték.

A programok folytatódnak a településen. A néhány hete indult Anyakörben, melyet Bauerné Bódi Evelin dúla, gyermekágyas segítő, szoptatástámogató, hordozási tanácsadó vezet, legközelebb a szülésre való felkészítés lesz majd a fókuszban.

A Nemzeti Művelődési Intézet által koordinált szakköri programban pedig hamarosan indulnak a foglalkozások a bútorfestés és a gyertyakészítés témakörében, ismertette Scheiber Veronika.