Az Ady utcai állatmenhely telepvezetője, Skanecz Tamás elmondta: a fiatalok tették meg az első lépést, aminek nagyon örültek, s bár a szervezetek különböző szegmensekben dolgoznak, kapcsolódási pontok mégis vannak. A kutyák és macskák örökbefogadásának népszerűsítése mellett az állatvédelemre inspirálhatják a diákokat.

– Az egyesületünk az idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját. A karitatív tevékenységekben mindig az élen álltunk, az állatok védelmet iránt pedig elkötelezettek vagyunk – vette át a szót Szollár-Nikolics Zsanna, a KFK elnöke. – Az ifjú tagjaink ötlete nyomán kerestük meg először a menhelyet, és örömmel jönnek a csoportjaink, hogy sétáltassák a kutyákat, vagy csak simogassák a macskákat. A szeretet kinyilvánításán túl lefotózzuk az állatokat, s a Facebookon bemutatjuk az örökbe fogadható ebeket, cicákat.

Hozzátette: az októbert azzal indították, hogy különféle eledeleket gyűjtenek az állatoknak, amiről a rendezvényeikre látogatókat is tájékoztatják. A későbbiekben is szerveznek közös sétáltatásokat, közösségi munkákat a menhelyen, ami felér egy érzékenyítő programmal. Egy állat örökbefogadása megváltoztathatja az egész család életét, és persze az állat további sorsát is alapvetően befolyásolja. Fontos, hogy az emberek mindig helyes és végleges döntést hozzanak, ami akár 10-15 évre meghatározza a közös életüket, és kölcsönösen boldogabbá teszi a hétköznapokat.