A program a Békavártól indult, a résztvevők feldíszített traktorokkal és egyéb járművekkel vágtak neki a község főutcájának, ahol több ponton is süteményekkel, kalácsokkal, alkalomhoz illő italokkal várták őket a falubeliek. Ahol megálltak, ott a kisbíró rigmusba szedve ismertette a település elmúlt egy évének fontosabb eseményeit, kitérve az érintett lakókkal történtekre is. Közben az Ezüsthárs kórus tagjai énekeltek és táncoltak is, a nótázáshoz a harmonikás Molnár Gábor biztosította a kíséretet, a táncokat pedig Végh Viktória tanította be.

- Az önkormányzat munkatársai szervezték a programot, s azért neveztük murcifesztiválnak, mert a szüreti időszak már véget ért, most a murci forrásának van itt az ideje – magyarázta Horváth Gyula polgármester. – A murci átmenet a must és a bor között, sokat nem tanácsos inni belőle, mert nem tesz jót az ember gyomrának. Érdekes, hogy a horvátországi partnertelepülésünkön, Sepsén rámpás néven ismerik ezt az italt.

Horváth Gyula hozzátette: a felvonulás során azokon a pontokon állnak meg, ahol azt előre kérték a lakók, vagy jelezték, hogy megvendégelnék a résztvevőket. Azt is örömmel tapasztalták, hogy az elmúlt évihez képest több fiatal vett részt a programon, ez a biztosíték arra, hogy a kedves szokás hosszú időn át fennmaradhat a településen.