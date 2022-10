Skócia nemzeti költője, a 18. században élt Robert Burns nevét viselő alapítvány 2005-ben jött létre Budapesten, árulta a karitatív szervezet elnöke, Douglas Arnott (tiszteletbeli elnöke Sir Alexander Ferguson). Az alapítvány eredete a skótok hagyományos ünnepéhez, a költő tiszteletére világszerte évente megtartott Burns-supperhez, azaz vacsorához köthető. Ennek bevételét ajánlották fel egy budapesti gyermekkórház támogatására anno 1998-ban, majd folytatásaként kezdte meg működését az alapítvány, amely a Magyar-Skót Baráti Társasággal együttműködve évről évre több magyar, regionális feladatot ellátó kórházat támogatott, köztük a Szent Rafaelt is.



Dr. Lupkovics Géza, az intézmény orvosigazgatója az adomány kapcsán kiemelte, országos összevetésben a Szent Rafael kórház gyermekosztálya a legjobb mutatókkal rendelkezik. Ez igaz a szakemberek felkészültségére, létszámára és munkájuk egyik fontos mérőszámára, a csecsemőhalandóságra is.

Dr. Gárdos László, az osztályt vezető főorvos a kétmillió forint értékű betegőrző monitorról elmondta, ezzel multifunkciós és hordozható eszközt kaptak. A páciens számos, életfontosságú paraméterét képes figyelni s még a kilélegzett levegő szén-dioxid-tartalmát is, emelte ki.