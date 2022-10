Dupla hintaállvány, mászósuli, rönkhomokozó, cölöpkunyhó, csúszda, libikóka és babaház is szolgálja a jövőben a várvölgyi fiatalokat a megújult óvodaudvaron. Barcza Balázs polgármester azt mondta, a korábbi, szintén jó hangulatú, parkos játszóudvar eszközei már elavultak, elhasználódtak, ezért az Mfp segítségével most új, korszerű és biztonságos játékokkal szerelték fel a kis parkot, a gyerekek legnagyobb örömére.

A település első embere kiemelte, az Mfp forrásait igyekeznek kihasználni, ezek segítségével például orvosi eszközöket szereztek be, s megújították az óvodát és a művelődési házat. Utóbbi helyszínen a munkák harmadik üteme kezdődik hamarosan, most a külső rekonstrukció van soron, és a településen a Magyar falu program támogatásával járdafelújítást is végeznek.

Nagy Bálint beruházási államtitkár, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta: az Mfp az elmúlt évek egyik legsikeresebb kormányzati programja, amelynek lényege az a felismerés: az ország jövője attól függ, hogyan fejlődik a magyar vidék. A politikus arról is beszélt, e kiírásokban nem az EU által meghatározott, kötött pályázati lehetőségek állnak rendelkezésre, hanem egyszerű módon és gyorsan juthatnak forráshoz az ötezer fő alatti települések.

Nagy Bálint leszögezte: a program révén olyan fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek a kivárosokban és a községekben élőknek valódi, a mindennapi életüket segítő beruházásokhoz nyújt forrást, szinte az élet minden területén, hiszen az Mfp támogat például játszó- és közösségitér-fejlesztéseket, falubusz-beszerzéseket, épületenergetikai beruházásokat, vagy éppen temetői felújításokat.

A politikus arra hívta fel a településvezetők figyelmét: készítsenek beruházási terveket, mert e nehéz európai időket érdemes a

felkészülésre kihasználni, „hogy amint lehetőség nyílik rá, megvalósulhassanak a vidéken élőket szolgáló, segítő további beruházások is”.