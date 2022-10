A mintegy hatszázötven méter út sokáig nagyon rossz állapotú út volt. Annak ellenére, hogy sok évvel ezelőtt már részleges állagmegóvás történt kőburkolat-terítése révén. Azonban az évek múltával, heves esőzések idején, nemcsak a közlekedés vált nehézzé a szőlősgazdák és a mezőgazdasági szakemberek számára. A faluba sok sáros hordalék és kőzúzalék is „lemosódott” az útszakaszról, illetve annak környékéről.

– A külterületi helyi közút fejlesztésére pályázatot nyújtottunk be – ezt Zsuppánné Horváth Mária, Felsőrajk polgármester mondta. – Közel 43 millió forint támogatást nyertünk a rendbetételre, amelyhez településünk is biztosított mintegy öt százalékos hozzájárulást. A munkálatokat idén tavasszal kezdtük meg. A közfoglalkoztatott dolgozóink bevonásával megtisztítottuk az adott területet az útra hajló cserjéktől, bokroktól, fáktól. A kivitelező révén pedig augusztusban megkezdődött az út aszfaltozása, októberben pedig már a műszaki átadásra is sor került – összegezte a polgármester.

A napokban tartott átadó ünnepségen részt vett Nagy Bálint államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is, aki hangsúlyozta: nagyon fontosak a vidék fejlesztését szorgalmazó pályázatok, mivel a falvak előrelépését szorgalmazzák. A kormány egyik célja a községek támogatása, pályázatok révén és különböző programokkal is. Mindezek eredménye pedig a „helyben maradást”, a falvakban élő emberek méltó életkörülményeinek megteremtését szolgálja.

– Felsőrajk község egyik legrégebbi útszakasza újult meg, amely nemcsak az ott közlekedő gazdálkodók miatt forgalmas – ezt már Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos mondta, aki kiemelte: a területen található négy község ivóvízzel történő ellátásáért felelős rendszer is, így mindezek miatt is szükséges volt, hogy végre jó és időtálló út épüljön a külterületi úthálózat ezen részén is – fogalmazott.