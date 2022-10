A szerkezet a második botfai mezőgazdasági géptalálkozó mementója immár négy éve. A veterán mezőgazdasági gépek első botfai találkozóját 2017 júliusában szervezte meg Jakab Dávid és csapata, akkor arra hatalmas szalmabálákból építettek figyelemlfelhívó vontatóinstallációt. A következő évben már komolyabb szerkezetet álmodtak meg. A leginkább az MTZ-traktort formázták meg, de annál lényegesen nagyobb méretben készítették el maketettet, idézte fel a találkozó és figyelemfelhívó szerkezet ötletgazdája, Jakab Dávid. A munkához kisebb csapatot nyert meg: Bolla István, Bolla Zsolt, Balogh Zoltán, Biró Dániel vette ki részét a fatraktor építéséből.

A motor lelke, kelepelő hangot adó egység tejesládából készült

Fotós: Arany Gábor

A szerkezet kábeldobokból készült kerekeket kapott, a motortérbe a négy hengert hatalmas konzervdobozokból készítették el. A fülkében a sofőrt valódi kormány és a műszerfal, no meg (bicikli)pedálok várták. Ha ez utóbbiakat elkezdte hajtani a pilóta, akkor láncáttételen keresztül “indította be” a motort, mire a gépházból kerepelő hang imitálta a dízel-erőforrás zakatolását. Ha ennyi nem volt elegendő, akkor elöl kurblival lehetett rásegíteni, a karral a delikvens ugyanis biciklikereket forgatott, ami pedig a küllők közé állított lemeznek köszönhetően zajosan jelezte, hamarosan életre kel szerkezet.

Balogh Zoltán felügyelte a fúrógép hajtotta pecsenyesütőt

Fotós: Arany Gábor

A 2018-as géptalálkozóra invitáló installáció a rendezvény után is a helyén maradt és mondhatni, azóta önálló életet élt. Sokan keresték fel, kipróbálták a motor beindítását, a vezetését, fényképeszkedtek rajta, különösen a gyermekes családok körében volt népszerű. Az idő múlás azonban meglátszott rajta, ezért “botfatraktorosok” elhatározták a szerkezet felújítását. A hét végén vidám társaság gyűlt össze, segíteni az ötfős törzsgárdát. A hibás részeket kijavították, a burkolatok, a kerekek az eső ellen védelmet kaptak. A munkához a dolgozóknak persze finom falatok is jártak, ehhez hordókból készült sütőben forgott a malacpecsenye az elektromos fúrógéppel hajtott nyárson, amihez az áramot benzines aggregát szolgáltatta, és mire a hús pirosra sült, a traktor is elnyerte MTZ-sen pirosas színét.

Kurbli biciklikerekes kereplő

Fotós: Arany Gábor