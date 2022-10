Csertán-Csizmadia Ágnes kistermelő férjével és anyósával Nagykanizsáról utazott a zalai megyeszékhelyre, kertjükben krizantémokat termesztenek. Az előző években színes szirmúakat is ültettek, most csak krémszínűt. Frissen, aznap reggel vágják a virágot, a csokrokat 6-700 forintért kínálják. 1984-ben még a nagymama, Neumayer Sándorné, Aranka néni kezdte a virágokkal való kereskedést, most ők viszik tovább az üzletet.

A mindenszentek elengedhetetlen kelléke a mécses, Bende Barnabás vállalkozó 17 éve kereskedik vele szezonálisan. A kis méretűek már 200 forintért kaphatók, a nagyobbak 4 ezer forintért, a vevők leginkább a közepes árfekvésűeket keresik, mondta.

A vásárlók nagy része előrelátó, ám még az utolsó napokon is nyitva lesz a piac. Október 30-án nem lesz bolhapiac, csak a hagyományos, október 31-én hétfőn 6-11, november elsején pedig 6-10 óra között jöhetnek még az utolsó pillanatban a vevők.