A 4k2kCars&Bikes elnevezésű, autósokat tömörítő új országos közösség zalai tagozata szombaton a Halloween jegyében márkafüggetlen találkozót szervezett a Csónakázó-tó partján. A zalai vezető, Birkás Nikolett szerint a kanizsaiak számára fontos az autós összetartás, de az elmúlt időszakban kevesebb alkalom volt a találkozásra. Most ezen változtatnának különféle tematikájú rendezvényekkel. A mostani jelmezesre még a szakadó eső ellenére is sokan ellátogattak. Nem számított, ki milyen autóval vagy motorral érkezett, lehetett az normál gyári széria, de utcai tuning, vagy kétkerekű sportmotor is. A lényeg, hogy minél nagyobb tábort alkossanak, hiszen ilyenkor lehetőség nyílik a tapasztalatcserére.