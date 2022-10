A virágboltok előtt már mécsesek, koszorúk és sírtálak sorakoznak, jelezvén, hogy közeleg mindenszentek napja. Zalaegerszegen, az egyik landorhegyi virágbolt előtt sincs ez másként, a tulajdonost, Krajnik Krisztina virágkötőt kérdeztük.

- Már készülődünk. Az alapanyag beszerzése jóval korábban elkezdődött, főleg a feltérképezése, hogy mit és honnan szerzünk be. Muszáj alaposan körbenézni, hiszen sajnos ezt a szegmenst is utolérte a brutális áremelkedés, sokat kell kutatni, hogy viszonylag olcsóbban tudjunk hozzájutni az alapanyagokhoz. A száraz díszek közül például van, aminek az ára a duplájára emelkedett tavaly óta, ahogy a drót és a fenyő is drágult. Az előrejelzések szerint az élővirág beszerzése is jóval költségesebb lesz, mint eddig. Egyes helyeken több száz forint is lehet az eltérés, ami nagy mennyiségnél már sokat jelent – tájékoztatott Krisztina.

Leginkább az ár a mérvadó

- A legtöbb vásárló ár alapján választ, a minőség egyre inkább háttérbe szorul, de természetesen itt is megvan az a réteg, amely a minőséget és az esztétikailag kifogástalan sírdíszeket keresi. Úgy gondolom, idén 30 százalékos áremelkedés biztosan várható. Ahol nem emelkednek az árak, ott valószínűleg alapanyagból, díszekből próbálnak meg kevesebbet beletenni a koszorúkba, tálakba, esetleg kisebb sírdíszeket készítenek, amit kedvezőbb áron tudnak adni.

Hagyományos vagy modern, száraz vagy selyem, virágos vagy angyalkás?

- A selyemvirágos díszek kicsit visszaszorultak, azokat többnyire az idősebb korosztály keresi. Ők még ragaszodnak a krizantémos selyemvirággal gazdagított koszorúkhoz. A szárazvirággal díszített koszorúk és a különböző sírtálak, díszített mécsesek most a keresettebbek, ezeket vásárolják a leginkább – mondta Krisztina.

Ezt Józsa Ferencné zalaegerszegi virágkötő is megerősítette, aki otthonában, megrendelésre évek óta készíti az angyalkás és különböző mécsesdíszeket: - Az utóbbi években valóban átformálódott a kereslet, a fiatalok és a középkorosztály inkább a modernebb sírdíszeket és tálakat vásárolja. Nálam az angyallal díszített koszorúk és mécsesek teszik ki a megrendelések 90 százalékát, de idén az üvegbe zárt tündért is sokan választják – mondta a virágkötő.

Az angyalkával díszített mécseseket és az üvegbe zárt - éjjel is világító - tündéreket különösen szeretik az emberek. Ez utóbbit nemcsak a temetőbe, hanem otthonra is többen vásárolják.

Nagykanizsán a koszorúkészítés folyamatát is megnéztük

Nagykanizsa miklósfai városrészében szintén otthonában készít kizárólag természetes alapanyagok felhasználásával koszorúkat és sírdíszeket Ritecz Melinda kertészmérnök és virágkötő. Segítségével végigvettük a koszorúkészítés aprólékos folyamatát, s közben sok érdekességet is megtudtunk.

- A tobozkoszorú alapját képező fenyőtobozokat a párommal, Szár Balázzsal gyűjtjük saját területünkön, de olykor közterületeken és egyéb más lelőhelyeken is lehajolunk egy-egy szebb darabért - mesélte. - Szerencsére a dél-zalai vidék növényvilága szinte ontja a különféle terméseket, ami másnak értéktelen, az számunkra kincs lehet. Például a még éretlenül, zöld burkában leszedett dió is úgy száradt meg, hogy érdekes formát mutat. Sok makkot, vadgesztenyét, cirokot, vagy éppen a gyomnövények közé tartozó mácsonyát használunk. Utóbbi különleges virágzata teszi a növényt a száraz kertek nyári favoritjává. Szintén gyűjtjük a vaddohányt, mely ugyancsak invazív növény, ezért nem javasolt dísznövényként ültetni. De bizonyos gombákat, olykor dísztököket s leveleket is kötünk a koszorúba.

Ritecz Melinda kertészmérnök és virágkötő.

Emellett saját maguk is termesztenek alapanyagnak valót. Például a dísznövényként ismert kék szamárkenyeret, vagy éppen a borzaskatát, mely nevét furcsa vékony levélzetéről és szúrós terméséről kapta, a virágzás végén a termés tokszerű formát alkot, amely megszárítva hosszú ideig megőrzi színét és formáját.

- A túlságosan natúr színösszeállítás nem mindenkinek tetszik, ezért néhány termést lefestettünk, ami új színt ad a koszorúknak - folytatta Melinda. - Az, hogy pontosan milyen formában ragasztom fel a terméseket, a díszeket, a hangulatomtól is függ, s persze fontos a harmónia, a kifinomultság. A tartósság miatt ragasztóval rögzítem a terméseket és a végén lakkréteggel varázsolom még szebbé a kompozíciót. A fenyőkoszorúkra pedig dróttal teszem fel a díszítőelemeket.

